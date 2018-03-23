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Елена Бушина не собирается оправдываться за критику Марины Африкантовой

На днях экс-участница скандально известной телестройки Елена Бушина посетила проект и прямо на съемочной площадке довела до слез Марину Африкантову.

Елена разозлила своих фанатов. Она посетила съемки одного из эфиров, где жестко загнобила Марину Африкантову. Девушка даже расплакалась, однако Лена полагает, что зрители совершено напрасно упрекают ее. Ведь у Бушиной на этот счет есть собственное мнение.

Елена Бушина не собирается оправдываться за критику Марины Африкантовой

Бывшая участница напомнила, что появилась на Поляне в 21 год. В тот момент это было ярко и интересно, вот только прошло уже десять лет. На данный момент она не видит себя в стане участников. Зрители предполагают, что Лена намекнула на возраст Марины Африкантовой, которой уже за тридцать.

Бушина аргументировала свою позицию просто - она уверена, что нечего бегать от мужчины к мужчине, а стоит остановиться на ком-то одном и с ним строить отношения либо покинуть проект и искать любовь за периметром. А гнобить блондинку она совершенно не собиралась, и значит нечего реветь.

«Хотела с вами поговорить. Многие, наверное, помнят, что, когда я была участницей реалити-шоу. Я пришла на проект в 21 год. Это было прикольно, ярко, и интересно, но 10 лет назад. Сейчас я бы совершенно не хотела идти на реалити, и быть там участником. Ну, как-то всему своё время как говорится...», - рассказала Лена.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:27
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