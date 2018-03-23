Елена Бушина не собирается оправдываться за критику Марины Африкантовой

«Хотела с вами поговорить. Многие, наверное, помнят, что, когда я была участницей реалити-шоу. Я пришла на проект в 21 год. Это было прикольно, ярко, и интересно, но 10 лет назад. Сейчас я бы совершенно не хотела идти на реалити, и быть там участником. Ну, как-то всему своё время как говорится...», - рассказала Лена.

Елена разозлила своих фанатов. Она посетила съемки одного из эфиров, где жестко загнобила Марину Африкантову. Девушка даже расплакалась, однако Лена полагает, что зрители совершено напрасно упрекают ее. Ведь у Бушиной на этот счет есть собственное мнение.Бывшая участница напомнила, что появилась на Поляне в 21 год. В тот момент это было ярко и интересно, вот только прошло уже десять лет. На данный момент она не видит себя в стане участников. Зрители предполагают, что Лена намекнула на возраст Марины Африкантовой, которой уже за тридцать.Бушина аргументировала свою позицию просто - она уверена, что нечего бегать от мужчины к мужчине, а стоит остановиться на ком-то одном и с ним строить отношения либо покинуть проект и искать любовь за периметром. А гнобить блондинку она совершенно не собиралась, и значит нечего реветь.