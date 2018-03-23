Роза Сябитова дорого оценила свои коленки
Роза Сябитова, являющаяся известной телесвахой, принимает в судьбе участников программы «Давай поженимся» активное участие. Последний выпуск шоу не обошелся без её вмешательства. Телеведущая приняла решение помочь сделать сюрприз одной из невест потенциальному жениху.
Первая девушка, претендующая на сердце Евгения, сделала расслабляющий массаж потенциальному свекру. Сергей Викторович ранее и сам нашёл возлюбленную в студии программы. Но молодая особа очень нежно делала массаж, после чего мужчина оказался не слишком доволен. Тогда Сябитова приняла решение взять ситуацию в свои руки. Роза помогла девушке взгромоздиться на папу жениха и помогала советами ей мять Сергея Викторовича острыми коленками.
Когда мужчина начал удовлетворенно кряхтеть, молодая кандидатка прекратила сеанс. Отец жениха спросил у Розы, когда она ему сделает такой же массаж, на что ведущая ответила, что её коленки будут очень дорого стоить.
Первая девушка, претендующая на сердце Евгения, сделала расслабляющий массаж потенциальному свекру. Сергей Викторович ранее и сам нашёл возлюбленную в студии программы. Но молодая особа очень нежно делала массаж, после чего мужчина оказался не слишком доволен. Тогда Сябитова приняла решение взять ситуацию в свои руки. Роза помогла девушке взгромоздиться на папу жениха и помогала советами ей мять Сергея Викторовича острыми коленками.
Когда мужчина начал удовлетворенно кряхтеть, молодая кандидатка прекратила сеанс. Отец жениха спросил у Розы, когда она ему сделает такой же массаж, на что ведущая ответила, что её коленки будут очень дорого стоить.