Роза Сябитова дорого оценила свои коленки

Первая девушка, претендующая на сердце Евгения, сделала расслабляющий массаж потенциальному свекру. Сергей Викторович ранее и сам нашёл возлюбленную в студии программы. Но молодая особа очень нежно делала массаж, после чего мужчина оказался не слишком доволен. Тогда Сябитова приняла решение взять ситуацию в свои руки. Роза помогла девушке взгромоздиться на папу жениха и помогала советами ей мять Сергея Викторовича острыми коленками.Когда мужчина начал удовлетворенно кряхтеть, молодая кандидатка прекратила сеанс. Отец жениха спросил у Розы, когда она ему сделает такой же массаж, на что ведущая ответила, что её коленки будут очень дорого стоить.