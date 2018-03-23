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По мнению пользователей Сети, Ксения Бородина во всем копирует Ольгу Бузову

Некоторое время назад ведущая телепроекта «Дом-2» и певица Ольга Бузова продемонстрировала подписчикам метод борьбы с отечностью и черными кругами под глазами. Она опубликовала в своем Instagram несколько снимков, на которых позировала перед камерой с патчами.

По мнению пользователей Сети, Ксения Бородина во всем копирует Ольгу Бузову

По словам девушки, такие коллагеновые и увлажняющие наклейки являются настоящим спасением для нее, поскольку из-за отсутствия нормального отдыха, ее кожа под глазами выглядит уставшей, а патчи быстро и эффективно устраняют это.

Стоит отметить, что Оля довольно часто появляется в своих «строрис» с патчами на глазах, а потому фанаты уже не обращают на это внимания.

По мнению пользователей Сети, Ксения Бородина во всем копирует Ольгу Бузову

Однако теперь и Ксения Бородина решила показать публике, что пользуется этими спасительными масками. Вот только многие сочли, что телелива просто повторяет за своей более успешной коллегой.

По мнению пользователей Сети, Ксения Бородина во всем копирует Ольгу Бузову

«Бородина без Бузовой жить не может) готова все повторить», «Так оно и есть», «Борода завистливая и злая, у нее фантазии ноль», - высказываются пользователи Сети.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:53
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