По мнению пользователей Сети, Ксения Бородина во всем копирует Ольгу Бузову

«Бородина без Бузовой жить не может) готова все повторить», «Так оно и есть», «Борода завистливая и злая, у нее фантазии ноль», - высказываются пользователи Сети.

По словам девушки, такие коллагеновые и увлажняющие наклейки являются настоящим спасением для нее, поскольку из-за отсутствия нормального отдыха, ее кожа под глазами выглядит уставшей, а патчи быстро и эффективно устраняют это.Стоит отметить, что Оля довольно часто появляется в своих «строрис» с патчами на глазах, а потому фанаты уже не обращают на это внимания.Однако теперь и Ксения Бородина решила показать публике, что пользуется этими спасительными масками. Вот только многие сочли, что телелива просто повторяет за своей более успешной коллегой.