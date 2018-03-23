Зрители считают, что наращенные волосы Алены Рапунцель выглядят непривлекательно
Буквально на днях сестра Ольги Рапунцель Алена радовалась тому, что теперь у нее красивые длинные волосы, однако пользователи Сети отметили, что ничего красивого в наращенных волосах девушки нет.
Ранее зрители «Дома-2» часто критиковали Ольгу Рапунцель, недовольствуя от того, как отвратительно выглядят ее волосы. Однако после появления у Алены наращенных волос многие посчитали, что девушка намного эффектнее сестры, и прическа в несколько раз лучше. Вот только первое впечатление прошло, и теперь прическу Алены критикуют все кому не лень.
Дело в том, что волосы девушки кажутся совершенно неухоженными, а также разной длины. Кроме прочего, у них абсолютно разные оттенки. По мнению поклонников телестройки, это похоже на то, когда ребенок прикрепил себе пучок волос, играя в Рапунцель.
Сама Алена Савкина явно гордится своей прической, главная цель которой, по всей видимости, просто потроллить сестру, которая уже не выдержала и сообщила, что Алена ей попросту подражает, старательно повторяя все, что делает Ольга.
Ранее зрители «Дома-2» часто критиковали Ольгу Рапунцель, недовольствуя от того, как отвратительно выглядят ее волосы. Однако после появления у Алены наращенных волос многие посчитали, что девушка намного эффектнее сестры, и прическа в несколько раз лучше. Вот только первое впечатление прошло, и теперь прическу Алены критикуют все кому не лень.
Дело в том, что волосы девушки кажутся совершенно неухоженными, а также разной длины. Кроме прочего, у них абсолютно разные оттенки. По мнению поклонников телестройки, это похоже на то, когда ребенок прикрепил себе пучок волос, играя в Рапунцель.
Сама Алена Савкина явно гордится своей прической, главная цель которой, по всей видимости, просто потроллить сестру, которая уже не выдержала и сообщила, что Алена ей попросту подражает, старательно повторяя все, что делает Ольга.
«Мозги хоть каплю есть? Разные цвет, стрижка, длина! Просто нет слов!», «Противно смотрится. Трудно поверить, что взрослая тетка могла выкинуть такую чепуху!», «В телек пришла, а цвет волос и оттенок подобрать нормально не может!», «Ужас просто!» - обсуждают прическу фолловеры.