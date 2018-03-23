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Крис Эванс променял «Мстителей» на чечётку

Актёр Крис Эванс, который сыграл роль «Капитан Америка» в фантастическом боевике «Мстители» от Marvel, объявил, что после выхода на широкие экраны четвёртой части киноленты он не будет в ней больше сниматься.

Крис Эванс променял «Мстителей» на чечётку

В мае 2019 года выйдет на экраны четвёртая часть фильма «Мстители». В данной киноленте будет определять судьбу человечества Крис Эванс. Актёр, сыгравший роль «Капитана Америки», а также другие «Мстители», являются последней надеждой населения Земли в битве против всесильного существа Таноса. В интервью Эванс заявил, что после съёмок четвёртой части фильма он больше в нём сниматься не будет.

Крис заявил, что хочет заняться творчеством на Бродвее. Многие фанаты Криса Эванса просто в шоке, узнав, что артист будет исполнять чечётку. Некоторые поклонники «Капитана Америки» заявили, что выбор Эванса им не понятен, так как актёр предпочёл танцевать чечётку вместо эпического спасения всего мира.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:45
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