Крис Эванс променял «Мстителей» на чечётку

В мае 2019 года выйдет на экраны четвёртая часть фильма «Мстители». В данной киноленте будет определять судьбу человечества Крис Эванс. Актёр, сыгравший роль «Капитана Америки», а также другие «Мстители», являются последней надеждой населения Земли в битве против всесильного существа Таноса. В интервью Эванс заявил, что после съёмок четвёртой части фильма он больше в нём сниматься не будет.Крис заявил, что хочет заняться творчеством на Бродвее. Многие фанаты Криса Эванса просто в шоке, узнав, что артист будет исполнять чечётку. Некоторые поклонники «Капитана Америки» заявили, что выбор Эванса им не понятен, так как актёр предпочёл танцевать чечётку вместо эпического спасения всего мира.