Стиг из Top Gear разогнал трактор до рекордных 147,93 км/час

Данный заезд состоялся в рамках тестового полигона Брантингторп. Это бывший аэродром Королевских ВВС Британии. Стиг в рамках первой попытки смог разогнать транспортное средство до 147,93 км/час. В ходе второй попытки результат составил 132,97 км/час. Между тем средневзвешенный показатель в 140,44 км/час зафиксировали в виде скоростного достижения для обновленных тракторов. Командой Top Gear подготовлена сельскохозяйственная техника для рекордного забега.Трактор обустроен 5,7-литровым 8-цилиндровым мотором Chevrolet на 507 л.с. В списке оснащения авто значатся тормоза на всех колесах и пневматическая подвеска. Прежний рекорд поставлен финским пилотом Юха Канккуненн в феврале месяце 2015 года. Пребывая за рулем трактора Valtra T234 на 250 л.с. Юха смог разогнаться 130,165 км/час.