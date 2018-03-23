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Стиг из Top Gear разогнал трактор до рекордных 147,93 км/час

Постоянный участник телевизионного шоу Top Gear Стиг установил для Книги Гинесса рекорд. Он разогнал трактор до 140,44 км/час.

Стиг из Top Gear разогнал трактор до рекордных 147,93 км/час

Данный заезд состоялся в рамках тестового полигона Брантингторп. Это бывший аэродром Королевских ВВС Британии. Стиг в рамках первой попытки смог разогнать транспортное средство до 147,93 км/час. В ходе второй попытки результат составил 132,97 км/час. Между тем средневзвешенный показатель в 140,44 км/час зафиксировали в виде скоростного достижения для обновленных тракторов. Командой Top Gear подготовлена сельскохозяйственная техника для рекордного забега.


Трактор обустроен 5,7-литровым 8-цилиндровым мотором Chevrolet на 507 л.с. В списке оснащения авто значатся тормоза на всех колесах и пневматическая подвеска. Прежний рекорд поставлен финским пилотом Юха Канккуненн в феврале месяце 2015 года. Пребывая за рулем трактора Valtra T234 на 250 л.с. Юха смог разогнаться 130,165 км/час.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 20:00
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