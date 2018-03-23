АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Маколей Калкин рассказал, как лишился девственности

Маколей Калкин редкий гость в радио и телевизионных эфиров. Однако вот на подкаст Unqualified Анны Фарис принял решение сделать исключение и дал интервью, где признался, когда потерял девственность.

Маколей Калкин рассказал, как лишился девственности

Звезда «Один дома» рассказал, что он лишился девственности ещё в 15 лет. Маколей с партнёршей всё тщательно спланировал. Когда это началось, они слушали песню коллектива The Beatles под названием The White Album. Он постоянно спрашивал у девушки, всё ли правильно он делает. Имя своей партнерши актёр называть отказался. Но известно, что через три года, в восемнадцать лет Калкин женился на Рейчел Майнер. С тех пор Маколей поменял немало девушек, среди которых известная актриса Мила Кунис.

В прошлом году СМИ сообщили касательно его романа с Брендой Сонг. Артист заявил, что у него особенная подруга. Девушка из Азии, и поэтому он научился шутить по-азиатски. Он сказал, что таких отношений у него не было никогда. Его девушка очень добрая и заботливая.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алена Савкина рассказала, что Ольга Рапунцель
Стиг из Top Gear разогнал трактор до рекордных
Юноши и девушки по-разному реагируют на
Тощая Анджелина Джоли шокировала посетителей
Елена Бушина не собирается оправдываться за
Маколей Калкин рассказал, как лишился
Лолита Милявская рассказала о трудных отношениях
По мнению пользователей Сети, Ксения Бородина во
Шары Кегеля являются самой популярной
Следующее поколение легендарного Ан-2 может
Зрители считают, что наращенные волосы Алены
Ровер NASA Curiosity "празднует" свой 2000-й день
В Сети Розу Сябитову раскритиковали за
Дочь Панина разоткровенничалась перед фолловерами
Михаил Галустян показал в Сети снимок, о котором
Mercedes-Benz отзывает в РФ 12 000 авто
Ослабленному иммунитету Варнавы не помогают даже
Хот-хэтч Hyundai i30 N получит автоматическую
Зрители заметили, что участники «Дома-2»
Фолловеры обвинили Рудковскую в использовании
На зимних тестах замечен BMW 1 Series
Появились слухи, что Саймона Марданшина выгнали с
Ученые доказали вред «пассивного курения»
Ольга Бузова анонсировала мужской журнал со своей
Археологи: Женщины распространяли гончарное дело
Экс-участница «Дома-2» Екатерина Гужвинская
В преддверии дебюта рассекречен новый Toyota
Ученые рассказали, каким образом человек теряет
Тина Канделаки предпочитает прислушиваться к
Специалисты проводят последние тесты зонда Mars
Просмотреть все новости