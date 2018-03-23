Маколей Калкин рассказал, как лишился девственности

Звезда «Один дома» рассказал, что он лишился девственности ещё в 15 лет. Маколей с партнёршей всё тщательно спланировал. Когда это началось, они слушали песню коллектива The Beatles под названием The White Album. Он постоянно спрашивал у девушки, всё ли правильно он делает. Имя своей партнерши актёр называть отказался. Но известно, что через три года, в восемнадцать лет Калкин женился на Рейчел Майнер. С тех пор Маколей поменял немало девушек, среди которых известная актриса Мила Кунис.В прошлом году СМИ сообщили касательно его романа с Брендой Сонг. Артист заявил, что у него особенная подруга. Девушка из Азии, и поэтому он научился шутить по-азиатски. Он сказал, что таких отношений у него не было никогда. Его девушка очень добрая и заботливая.