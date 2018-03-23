В Сети Розу Сябитову раскритиковали за высказывания о детской любви к матерям

Роза Сябитова, как известная уже в народе сваха, нередко довольно громко высказывается о человеческих отношениях, любви, а также того, как нужно воспитывать детей. Накануне ведущая проекта «Давай поженимся» в очередной раз привлекла к себе не только внимание, но и массу критики, когда написала в Instagram, что дети, которые не любят своих родителей, потом не смогут полюбить больше никого.Подписчики профиля Розы Сябитовой разделились во мнениях, ведь кто-то на все мто процентов согласился со словами телеведущей, а некоторые упрекнули её тем, что ранее она признавалась в своём тяжёлом детстве, когда мама не вызывала у неё главного чувства.