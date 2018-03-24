Масло криля может заменить рыбий жир и обеспечить организм жирными кислотами

Кроме того, в нем есть большое количество антиоксидантов, восстанавливающих иммунитет, а также это чудо природы имеет приятный вкус, чего нельзя сказать о его целебном собрате. Эксперты провели ряд опытов, чтобы сравнить продукты, сделав соответствующие выводы. Прежде всего, масло быстрее воспринимается организмом и может быстро попасть во все органы. В рыбьем жире Омега-3 представлена триглицеридами, а другой конкурент имеет форму фосфолипидов. Потому кислоты доставляются в клетки, что подтвердили опыты с участием животных и людей. Они сразу начинают накапливаться в головном мозге и повышают уровень DHA в крови, несмотря на небольшие дозы продукта. Благодаря витаминам A и E вместе с каратиноидом астаксантина 4 жирные кислоты не подвержены разложению. Потому в препарате нет лишних добавок, как в аналоге, имеющем антиоксиданты для сохранения свежести. Природные заменители полезны для здоровья и уже применяются для лечения бесплодия, деменции или проблем со зрением.После сравнения действия Омеги-3 в двух продуктах на женский организм, ученые отметили, что участницы эксперимента избавились от лишнего веса и дискомфорта, связанного с ПМС. Однако добровольцы, принимавшие масло криля, не ощущали раздражительность, депрессию и боль в области груди. Они стали более энергичными и реже пользовались обезболивающими препаратами. Также у дам не возникало неприятной отрыжки после приема продукта, который еще быстро снижает уровень холестерина в крови. Участники на протяжении трех месяцев принимали до двух грамм масла, вторая группа заменила его рыбьим жиром, а последние особы принимали плацебо. Первые волонтеры показали прекрасные результаты анализов на фоне их собратьев, после чего ученые решили рассмотреть противовоспалительные свойства продукции. Они пригласили лиц, страдающих от сердечных недугов, артритов и имеющих высокий уровень CRP. После употребления мяса криля показатели снизились до 19%, а особы, принимающие плацебо, только увеличили аналоги.Пациенты почувствовали облегчение и могли немного улучшить симптомы двигательного аппарата, но пока исследования в данном направлении продолжаются. Пока рыбий жир лидирует во время лечения депрессии, снимает синдром дефицита внимания или гиперактивность. Его соперник не так давно стал изучаться специалистами, так что нужно выяснить степень его загрязненности и другие факторы. Последние исследования нашли много преимуществ новинки перед старым средством, но не стоит делать преждевременных выводов, а лучше дождаться результата независимых ученых. Также рыбий жир считается бюджетным продуктом, а это чудо стоит дорого, но может стать хорошей альтернативой для поддержания здоровья.