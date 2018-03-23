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Михаил Галустян показал в Сети снимок, о котором мечтал всю жизнь

Популярный и узнаваемый многими юморист Михаил Галустян показал в Сети снимок, о котором мечтал всю свою жизнь. Оказалось, что артисту удалось сфотографироваться вместе с Евгением Петросяном и Александром Масляковым.

Михаил Галустян показал в Сети снимок, о котором мечтал всю жизнь

Сегодня в Instagram-аккаунте Михаила Галустяна появилась новая фотография, на которой комик запечатлён в компании двух легендарных юмористов Александра Маслякова и Евгения Петросяна. В подписи к своей публикации артист признался, что для него это не просто кадр, ведь он практически всю свою сознательную жизнь мечтал, что когда-нибудь ему всё же удастся сделать такое фото.

Поклонники Галустяна поздравили своего кумира с тем, что тот наконец воплотил в жизнь свою мечту, но некоторые в комментариях подчеркнули, что комик и сам является уже настоящей легендой российского юмора, а потому о снимке с ним тоже многие могут лишь помечтать.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 17:50
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