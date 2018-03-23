Ослабленному иммунитету Варнавы не помогают даже витамины

Известная многим по юмористическому шоу «Comedy Women» Екатерина Варнава огорчила подписчиков в Instagram новостью о своей болезни. Оказалось, что звезда некоторое время назад пропила курс витаминов, но они не помогли её ослабленному иммунитету справиться с недугом.Сейчас Варнава отмечает, что болеть ей совсем не хочется, ведь это уже второй раз за месяц. Знаменитость обратилась к пользователям Сети с вопросом о том, каким образом они защищают свой организм от таких безобидных, но порой совсем ненужных болезней, как простуда.В комментариях к публикации фолловеры начали советовать Екатерине Варнаве свои проверенные способы о том, как предупредить и лечить простуду. Поклонники также считают, что частые вирусные инфекции значительно снижают оборонительные функции организма, поэтому той обязательно нужно посетить хорошего врача для консультации.