Ослабленному иммунитету Варнавы не помогают даже витамины
Ослабленному иммунитету Екатерины Варнавы в такую погоду не помогают даже витамины. Накануне звезда «Comedy Women» пожаловалась на то, что умудрилась заболеть уже второй раз за месяц.
Известная многим по юмористическому шоу «Comedy Women» Екатерина Варнава огорчила подписчиков в Instagram новостью о своей болезни. Оказалось, что звезда некоторое время назад пропила курс витаминов, но они не помогли её ослабленному иммунитету справиться с недугом.
Сейчас Варнава отмечает, что болеть ей совсем не хочется, ведь это уже второй раз за месяц. Знаменитость обратилась к пользователям Сети с вопросом о том, каким образом они защищают свой организм от таких безобидных, но порой совсем ненужных болезней, как простуда.
В комментариях к публикации фолловеры начали советовать Екатерине Варнаве свои проверенные способы о том, как предупредить и лечить простуду. Поклонники также считают, что частые вирусные инфекции значительно снижают оборонительные функции организма, поэтому той обязательно нужно посетить хорошего врача для консультации.
Известная многим по юмористическому шоу «Comedy Women» Екатерина Варнава огорчила подписчиков в Instagram новостью о своей болезни. Оказалось, что звезда некоторое время назад пропила курс витаминов, но они не помогли её ослабленному иммунитету справиться с недугом.
Сейчас Варнава отмечает, что болеть ей совсем не хочется, ведь это уже второй раз за месяц. Знаменитость обратилась к пользователям Сети с вопросом о том, каким образом они защищают свой организм от таких безобидных, но порой совсем ненужных болезней, как простуда.
В комментариях к публикации фолловеры начали советовать Екатерине Варнаве свои проверенные способы о том, как предупредить и лечить простуду. Поклонники также считают, что частые вирусные инфекции значительно снижают оборонительные функции организма, поэтому той обязательно нужно посетить хорошего врача для консультации.