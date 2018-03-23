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Nissan собирается к 2022 году продавать 1 000 000 электромобилей ежегодно

Японской компанией Nissan сообщается, что уже к 2022 году планируется ежегодный выпуск по 1 000 000 электромобилей.

Nissan собирается к 2022 году продавать 1 000 000 электромобилей ежегодно

В модельный ряд войдут транспортные средства с двигателями, а также гибридные версии авто. Автоконцерн планирует разработать минимум восемь новых типов аккумуляторов, которые рассчитаны на длительную работу не прибегая к подзарядке. В первую очередь большая часть моделей появится в КНР. Потом авто попадут на мировой рынок. Также в 2021 году планируют выпустить электрическую версию кроссовера флагманского бренда Infiniti.

Nissan хочет получить поддержку в выпуске электрокаров у партнеров Mitsubishi Motors Corp и Renault. Всего представят 12 совместных авто. По стратегии на ближайшие четыре года, с конвейеров должны сойти 14 000 000 авто с электродвигателями. Модельный ряд электромобилей собирается также обновить компания BMW. В будущем представят i3, имеющий более мощный мотор, а также спортивный обвес.
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:30
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