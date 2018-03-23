Nissan собирается к 2022 году продавать 1 000 000 электромобилей ежегодно

В модельный ряд войдут транспортные средства с двигателями, а также гибридные версии авто. Автоконцерн планирует разработать минимум восемь новых типов аккумуляторов, которые рассчитаны на длительную работу не прибегая к подзарядке. В первую очередь большая часть моделей появится в КНР. Потом авто попадут на мировой рынок. Также в 2021 году планируют выпустить электрическую версию кроссовера флагманского бренда Infiniti.Nissan хочет получить поддержку в выпуске электрокаров у партнеров Mitsubishi Motors Corp и Renault. Всего представят 12 совместных авто. По стратегии на ближайшие четыре года, с конвейеров должны сойти 14 000 000 авто с электродвигателями. Модельный ряд электромобилей собирается также обновить компания BMW. В будущем представят i3, имеющий более мощный мотор, а также спортивный обвес.