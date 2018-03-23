Зрители заметили, что участники «Дома-2» поголовно отказываются от «волшебства»

«Говорят, что Денисов разошелся с Шевой, потому что она больше не хочет его прикрывать. Говорят, его девочки не интересуют», «Ну не хотят они волшебничать, если им не интересно друг с другом», «А какая разница, хотя или не хотят? Им зарплату платят, пусть отрабатывают», - рассуждают зрители.

На поляне не осталось желающих строить искренние и крепкие отношения, основанные на забалдахинных чувствах. Ребята все чаще отказываются уединяться, и даже такие любители этого дела, как Саша Черно, больше не хотят поддерживать марку.Телезрители гадают, что же произошло и почему все почитатели этого дела вдруг неожиданно сдуваются друг за другом. Что происходит с теми, у кого несерьезный характер, и просто так не может сидеть на проекте?На Сейшелах Маргарита Овсянникова насовсем лишила Антона Шоки этого приятного отдыха. Рома Гриценко, всегда согласный на приключения и расслабления, почему-то даже не предпринимает попыток соблазнить Ивану Дилову. Артему Сороке же отказывают все, а Штрих расстался с Сашей Шевой.Также на Поляне Леша Купин после разговоров о детях совсем перестал волшебничать с Майей Донцовой, а Саша Гобозов, один из наиболее любвеобильных участников, не связывается с Ольгой Жариковой.