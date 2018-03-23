АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Зрители заметили, что участники «Дома-2» поголовно отказываются от «волшебства»

Поклонники скандальной телестройки обратили свое внимание на то, что участники проекта поголовно не хотят волшебничать, а ведь совсем недавно только этим и занимались, в частности на Острове любви.

На поляне не осталось желающих строить искренние и крепкие отношения, основанные на забалдахинных чувствах. Ребята все чаще отказываются уединяться, и даже такие любители этого дела, как Саша Черно, больше не хотят поддерживать марку.

Зрители заметили, что участники «Дома-2» поголовно отказываются от «волшебства»

Телезрители гадают, что же произошло и почему все почитатели этого дела вдруг неожиданно сдуваются друг за другом. Что происходит с теми, у кого несерьезный характер, и просто так не может сидеть на проекте?

На Сейшелах Маргарита Овсянникова насовсем лишила Антона Шоки этого приятного отдыха. Рома Гриценко, всегда согласный на приключения и расслабления, почему-то даже не предпринимает попыток соблазнить Ивану Дилову. Артему Сороке же отказывают все, а Штрих расстался с Сашей Шевой.

Зрители заметили, что участники «Дома-2» поголовно отказываются от «волшебства»

«Говорят, что Денисов разошелся с Шевой, потому что она больше не хочет его прикрывать. Говорят, его девочки не интересуют», «Ну не хотят они волшебничать, если им не интересно друг с другом», «А какая разница, хотя или не хотят? Им зарплату платят, пусть отрабатывают», - рассуждают зрители.

Также на Поляне Леша Купин после разговоров о детях совсем перестал волшебничать с Майей Донцовой, а Саша Гобозов, один из наиболее любвеобильных участников, не связывается с Ольгой Жариковой.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:25
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Следующее поколение легендарного Ан-2 может
Зрители считают, что наращенные волосы Алены
Ровер NASA Curiosity "празднует" свой 2000-й день
В Сети Розу Сябитову раскритиковали за
Дочь Панина разоткровенничалась перед фолловерами
Михаил Галустян показал в Сети снимок, о котором
Mercedes-Benz отзывает в РФ 12 000 авто
Ослабленному иммунитету Варнавы не помогают даже
Хот-хэтч Hyundai i30 N получит автоматическую
Зрители заметили, что участники «Дома-2»
Фолловеры обвинили Рудковскую в использовании
На зимних тестах замечен BMW 1 Series
Появились слухи, что Саймона Марданшина выгнали с
Ученые доказали вред «пассивного курения»
Ольга Бузова анонсировала мужской журнал со своей
Археологи: Женщины распространяли гончарное дело
Экс-участница «Дома-2» Екатерина Гужвинская
В преддверии дебюта рассекречен новый Toyota
Ученые рассказали, каким образом человек теряет
Тина Канделаки предпочитает прислушиваться к
Специалисты проводят последние тесты зонда Mars
Поклонники в восторге от наряда Самбурской, в
Астронавты NASA успешно вырастили на МКС овощи
Бета-распад изучили на основе обратного
Поклонники беспокоятся о здоровье Хилькевич и её
Компания Geely рассекретила обновленный кроссовер
Любовница отправила Николая Должанского в клинику
Анфиса Чехова намерена полностью сменить дизайн
Создан зубной датчик для анализа химического
Виктория Дайнеко призналась, что из-за погоды у
Просмотреть все новости