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Появились слухи, что Саймона Марданшина выгнали с телепроекта «Дом-2»

Как бы ни пыталось руководство реалити-шоу «Дом-2» скрыть от телезрителей события до выхода эфиров, у них плохо это получается. Несколько дней назад на просторах Сети появились слухи, что Саймон Марданшин был выгнан с телепроекта за недопустимое поведение.

Появились слухи, что Саймона Марданшина выгнали с телепроекта «Дом-2»

Поклонников телестройки не удивило такое решение организаторов, ведь за последнюю неделю Сэм несколько раз устраивал громкие скандалы с применением рукоприкладства, едва не травмировав Лену Хромину. При этом разбушевавшемуся качку, привыкшему, что ему прощают абсолютно все, никто не сделал даже замечания.

После загула Хроминой в ночном клубе в компании Глеба Жемчугова, Саймон не просто устроил скандал, он избил девушку до бессознательного состояния, в результате чего той понадобилась помощь медиков. Очевидцы отметили, что участница после этого не могла разговаривать несколько часов, хотя навряд ли подобное отношение к женщине продюсеры проекта рискнут показать в эфире.

Разумеется, что больше невозможно держать на проекте человека, способного довести шоу до закрытия, и в связи с этим, решением сверху, с Саймоном вынуждены распрощаться, даже невзирая на высокие рейтинги.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:08
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