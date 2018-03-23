Появились слухи, что Саймона Марданшина выгнали с телепроекта «Дом-2»

Поклонников телестройки не удивило такое решение организаторов, ведь за последнюю неделю Сэм несколько раз устраивал громкие скандалы с применением рукоприкладства, едва не травмировав Лену Хромину. При этом разбушевавшемуся качку, привыкшему, что ему прощают абсолютно все, никто не сделал даже замечания.После загула Хроминой в ночном клубе в компании Глеба Жемчугова, Саймон не просто устроил скандал, он избил девушку до бессознательного состояния, в результате чего той понадобилась помощь медиков. Очевидцы отметили, что участница после этого не могла разговаривать несколько часов, хотя навряд ли подобное отношение к женщине продюсеры проекта рискнут показать в эфире.Разумеется, что больше невозможно держать на проекте человека, способного довести шоу до закрытия, и в связи с этим, решением сверху, с Саймоном вынуждены распрощаться, даже невзирая на высокие рейтинги.