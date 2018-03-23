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Ученые рассказали, каким образом человек теряет память

У мышей, крыс, обезьян и людей старение сказывается на когнитивной функции, и новое исследование ученых из Йельского университета и Университета Монреаля показывает, что существует общий знаменатель упадка памяти у всех этих видов – увеличение уровня молекулы, покрытой стриатальной фосфатазой, или STEP.
Ученые рассказали, каким образом человек теряет память


Увеличение уровня STEP в гиппокампе, структуре мозга, имеющей решающее значение для формирования памяти, обнаружено у мышей с нарушениями памяти и крыс, пожилых обезьян и людей, страдающих легкой когнитивной недостаточностью, о чем исследователи сообщили 22 марта в журнале Current Biology.

Авторы работы обнаружили высокий уровень STEP в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Похоже, STEP играет ключевую роль в консолидации памяти. Молодые мыши и крысы с повышенным уровнем STEP хуже справляются с испытаниями в лабиринтах и других тестах памяти, чем их сверстники, а животные постарше, у которых STEP ингибируется, больше похожи на молодых мышей.

Ученые предполагают, что с возрастом человек теряет способность понижать уровень STEP, что приводит к нездоровому накоплению.

«Теперь необходимо определить ингибиторы STEP, которые будут актуальны для людей», – сказали соавторы исследования Пол Ломбросо, профессор Элизабет Мирс и Хаус Джеймсон из Child Study Center.
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dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 16:05
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