Ученые рассказали, каким образом человек теряет память

Увеличение уровня STEP в гиппокампе, структуре мозга, имеющей решающее значение для формирования памяти, обнаружено у мышей с нарушениями памяти и крыс, пожилых обезьян и людей, страдающих легкой когнитивной недостаточностью, о чем исследователи сообщили 22 марта в журнале Current Biology.Авторы работы обнаружили высокий уровень STEP в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Похоже, STEP играет ключевую роль в консолидации памяти. Молодые мыши и крысы с повышенным уровнем STEP хуже справляются с испытаниями в лабиринтах и других тестах памяти, чем их сверстники, а животные постарше, у которых STEP ингибируется, больше похожи на молодых мышей.Ученые предполагают, что с возрастом человек теряет способность понижать уровень STEP, что приводит к нездоровому накоплению.«Теперь необходимо определить ингибиторы STEP, которые будут актуальны для людей», – сказали соавторы исследования Пол Ломбросо, профессор Элизабет Мирс и Хаус Джеймсон из Child Study Center.