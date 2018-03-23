Лолита Милявская рассказала о трудных отношениях с молодым мужем

Певица поведала, что не так давно её муж состоял в секте, откуда она вытащила его без особых последствий. Артистка также рассказала, невзирая на то, что они часто ругаются, в браке она очень счастлива. По её словам, она иногда думала, что Дима не выдержит её характера, соберёт вещи и уйдёт. Милявская призналась, что её муж выдержаннее, спокойнее, мудрее и намного быстрее отходит. Лолита предпочитает быстро забывать былые обиды.Певица утверждает, что данная черта появилась у неё с возрастом. По мнению артистки, появляется страх, что потом именно этого дня, проведённого в пустых обидах, может не хватить. Чтобы Милявская сменила гнев на милость, ей нужны теплые слова и объятия супруга.