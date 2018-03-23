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Лолита Милявская рассказала о трудных отношениях с молодым мужем

Лолита Милявская рассказала касательно различных аспектов её жизни, также о непростых отношениях с мужем. Пара вместе уже около восьми лет. Тяжелые характеры обоих дают о себе знать, однако супруги не планируют расходиться.

Лолита Милявская рассказала о трудных отношениях с молодым мужем

Певица поведала, что не так давно её муж состоял в секте, откуда она вытащила его без особых последствий. Артистка также рассказала, невзирая на то, что они часто ругаются, в браке она очень счастлива. По её словам, она иногда думала, что Дима не выдержит её характера, соберёт вещи и уйдёт. Милявская призналась, что её муж выдержаннее, спокойнее, мудрее и намного быстрее отходит. Лолита предпочитает быстро забывать былые обиды.

Певица утверждает, что данная черта появилась у неё с возрастом. По мнению артистки, появляется страх, что потом именно этого дня, проведённого в пустых обидах, может не хватить. Чтобы Милявская сменила гнев на милость, ей нужны теплые слова и объятия супруга.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:00
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