Ольга Бузова анонсировала мужской журнал со своей «крутой фотосессией»
В своем микроблоге знаменитая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала новый пост, в котором прорекламировала одно из глянцевых изданий.
Теледива рассказала своим поклонникам, что в новом выпуске журнала «For Men» они смогут увидеть ее «крутую» фотосессию, а также эксклюзивное интервью на насущные темы.
Стоит отметить, что фанаты девушки восторженно встретили данную новость. Многие тут же поинтересовались, где можно приобрести журнал, а другие написали Бузовой множество комплиментов.
Теледива рассказала своим поклонникам, что в новом выпуске журнала «For Men» они смогут увидеть ее «крутую» фотосессию, а также эксклюзивное интервью на насущные темы.
Стоит отметить, что фанаты девушки восторженно встретили данную новость. Многие тут же поинтересовались, где можно приобрести журнал, а другие написали Бузовой множество комплиментов.
«Где можно купить?», «Прекрасная @buzova86», «Красивая обложка!», «Обожаю журналы с Олечкой, всегда хорошие интервью даёт. Да и приятно видеть такую красивую девушку на обложке», - написали фолловеры.