Ольга Бузова анонсировала мужской журнал со своей «крутой фотосессией»

«Где можно купить?», «Прекрасная @buzova86», «Красивая обложка!», «Обожаю журналы с Олечкой, всегда хорошие интервью даёт. Да и приятно видеть такую красивую девушку на обложке», - написали фолловеры.

Теледива рассказала своим поклонникам, что в новом выпуске журнала «For Men» они смогут увидеть ее «крутую» фотосессию, а также эксклюзивное интервью на насущные темы.Стоит отметить, что фанаты девушки восторженно встретили данную новость. Многие тут же поинтересовались, где можно приобрести журнал, а другие написали Бузовой множество комплиментов.