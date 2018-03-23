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Ольга Бузова анонсировала мужской журнал со своей «крутой фотосессией»

В своем микроблоге знаменитая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала новый пост, в котором прорекламировала одно из глянцевых изданий.

Ольга Бузова анонсировала мужской журнал со своей «крутой фотосессией»

Теледива рассказала своим поклонникам, что в новом выпуске журнала «For Men» они смогут увидеть ее «крутую» фотосессию, а также эксклюзивное интервью на насущные темы.

Стоит отметить, что фанаты девушки восторженно встретили данную новость. Многие тут же поинтересовались, где можно приобрести журнал, а другие написали Бузовой множество комплиментов.

Ольга Бузова анонсировала мужской журнал со своей «крутой фотосессией»

«Где можно купить?», «Прекрасная @buzova86», «Красивая обложка!», «Обожаю журналы с Олечкой, всегда хорошие интервью даёт. Да и приятно видеть такую красивую девушку на обложке», - написали фолловеры.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:47
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