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Шары Кегеля являются самой популярной секс-игрушкой

Эксперты установили, какие сексуальные игрушки у сексуально активных людей пользуются самой большой популярностью. Самым востребованным стал тренажер Кегеля, в особенности с Bluetooth-управлением.

Шары Кегеля являются самой популярной секс-игрушкой

Шары Кегеля укрепляют мышцы тазового дна, а также влагалища. Это усиливает оргазм, устраняет послеродовое, а также прочие виды недержания. Специалисты отмечают, что с данным умным гаджетом следует заниматься регулярно. Тогда эффект не заставит ждать себя. Шары Кегеля помогают в некоторых проблемах избежать хирургического вмешательства.

По словам специализированных экспертов, особенное внимание люди уделяют сейчас сексуальным тренажерам, включая шары Кегеля после выхода ленты «Пятьдесят оттенков серого». По словам продавцов секс-игрушек, в целом человечество в интимных вопросах стало образованнее, а также раскрепощенней. Вследствие этого увеличилось применение специальных приспособлений, включая «умных».
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:45
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