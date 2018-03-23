Экс-участница «Дома-2» Екатерина Гужвинская опубликовала фото в свадебном платье

На своей страничке в соцсети Инстаграм экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Гужвинская откровенно рассказала своим фанатам, что готова создавать семью. Она даже присмотрела свадебный наряд с длинным шлейфом, фотографией девушка поделилась в своем аккаунте. Публикацию девушка подписала довольно лаконично: «Наверное уже пора».Напоминаем, что на Поляне девушка строила отношения с Вовой Гаути, а затем ребята даже покинули периметр вместе. Однако им так и не удалось создать семью, так как они постоянно ругались. Теперь же парочка объявила об окончательном разрыве отношений, и Гужвинская вернула статус свободной девушки.Фотография в свадебном платье покорила поклонников Кати, которые тут же осыпали ее комплиментами и пожелали встретить достойного мужчину. Буквально за несколько часов снимок Гужвинской в свадебном наряде набрал свыше 17 тысяч «лайков».