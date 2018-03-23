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Следующее поколение легендарного Ан-2 может садиться на лед и воду

Отслуживший уже не один десяток лет, легендарный самолёт Ан-2 считается наиболее безопасным и практически всепогодным грузо-пассажирским воздушным транспортным средством. И вот пришло время, когда он наконец-то приобрел своего преемника, которому добавлены новые возможности.

Новость озвучена Андреем Богинским, возглавляющим холдинг «Вертолеты России». Из сообщений следует, что одним из преимуществ нового аппарата ТВС-2-ДТС станет возможность совершать посадку на водные и ледовые поверхности. С этой целью конструкторы оборудовали специальные «поплавки», можно сказать - лыжи. Самолет все так же сможет беспрепятственно маневрировать на не оборудованных площадках, даже если полоса не оснащена простым грунтовым покрытием.
Следующее поколение легендарного Ан-2 может садиться на лед и воду


Возможность самолета приземляться не только в условиях «чистого поля», но и на поверхность из льда или воды. Возможности не ограничиваются территорией, доставить груз или забрать людей он может практически из любой точки России. Первые модели потомка Ан-2 появятся в собственности авиакомпании «Якутия». Для которой планируются поставки 200 новых самолетов, после этапа подписания контракта в апреле 2018 года

Собирать их будут на заводе, расположенном в Улан-Удэ. Планируемые годовые производственные мощности по выпуску данных самолетов, дают возможность сбора 24-х единиц воздушных судов. Так же, у ТВС-2-ДТС значительно увеличена дальность полета. Теперь он может преодолевать расстояния в 2,5 тысяч километров. Информации о ориентировочной стоимости новой модели самолета пока нет.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:30
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