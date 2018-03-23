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Тощая Анджелина Джоли шокировала посетителей супермаркета

Недавно в Лос-Анджелесе тощая Анджелина Джоли появилась в местном супермаркете, в котором привлекла к себе немало внимания. За внешний вид артистки покупатели в магазине сравнили её с «чёрной вдовой».

Тощая Анджелина Джоли шокировала посетителей супермаркета

В Лос-Анджелеса сорокадвухлетняя Анджелина Джоли посетила известный американский супермаркет Whole Foods. Голливудская актриса делала покупки в магазине в компании дочери Захары и сына Пакса. Многодетная знаменитая мама выбирала продукты без усилителей вкуса, транс-жиров и искусственных консервантов.

Знаменитость была одета в пальто в пол чёрного цвета и брюки, а лицо спрятала за объемными солнцезащитными очками. Посетители магазина были просто в шоке от внешнего вида актрисы. Многие поведали, что Анджелина сейчас с болезненным цветом лица при этом очень тощая.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:30
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