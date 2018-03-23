Тощая Анджелина Джоли шокировала посетителей супермаркета

В Лос-Анджелеса сорокадвухлетняя Анджелина Джоли посетила известный американский супермаркет Whole Foods. Голливудская актриса делала покупки в магазине в компании дочери Захары и сына Пакса. Многодетная знаменитая мама выбирала продукты без усилителей вкуса, транс-жиров и искусственных консервантов.Знаменитость была одета в пальто в пол чёрного цвета и брюки, а лицо спрятала за объемными солнцезащитными очками. Посетители магазина были просто в шоке от внешнего вида актрисы. Многие поведали, что Анджелина сейчас с болезненным цветом лица при этом очень тощая.