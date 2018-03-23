Тина Канделаки предпочитает прислушиваться к критике, а не бежать от неё

Для многих Тина Канделаки является ярким примером сильной, умной и успешной женщины, а потому в интернете большинство людей, читающих её аккаунт, часто прислушиваются к мнению звезды. Накануне ведущая рассказала подписчикам в Instagram о своём отношении к критике. Со слов Канделаки, ей всегда интересно и очень необходимо слышать замечания «по делу» от людей преуспевающих.Также Тина Канделаки отметила, что благодаря критике каждый человек учится, продолжает развиваться и совершенствовать личные качества, правда, это не касается замечаний со стороны, так называемых, «диванных критиков», для которых осуждение более преуспевающих, нежели они, людей является развлечением самого себя.В комментариях к такому наполненному смыслом посту фолловеры писали, что полностью согласны с мнением телеведущей, а также добавили, что регулярная критика помогает не только совершенствоваться, но и в какой-то степени закаляет дух человека.