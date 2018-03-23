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Хот-хэтч Hyundai i30 N получит автоматическую трансмиссию с двумя сцеплениями

«Заряженная» версия хэтчбека Hyundai i30 N в настоящее время доступна только с механической трансмиссией на 6 ступеней. В следующем году на рынок выведут новую модификацию автомобиля, комплектующейся автоматической коробкой передач DCT с двумя сцеплениями.

Хот-хэтч Hyundai i30 N получит автоматическую трансмиссию с двумя сцеплениями


В интервью с журналистами руководитель австралийского подразделения Hyundai Билл Томас рассказал, что в следующем году станет доступна новая версия Hyundai i30 N с автоматической трансмиссией. Такое решение руководство компании приняло, чтобы привлечь более широкий круг клиентов.

Предполагается, что новая коробка передач DCT будет 7-ступенчатой, именно такой трансмиссией комплектуются автомобили Hyundai i40 Hyundai Veloster и Hyundai Tucson. При этом динамика нового хэтчбека Hyundai i30 N не изменится, а модификация Performance Package станет ускоряться немного быстрее.

С внедрением автоматической трансмиссии стоимость хэтчбека увеличится, если Hyundai i30 N с механической трансмиссией на европейском рынке предлагается за 25 990 евро, то автомобиль с «автоматом» будет стоить несколько дороже.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:30
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