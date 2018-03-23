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Поклонники в восторге от наряда Самбурской, в котором та пришла на премьеру фильма «Каникулы Президента»

Поклонники пришли в восторг от наряда Настасьи Самбурской, который та надела на премьеру фильма «Каникулы Президента». Многие считают, что розовое платье с большим бантом на шее очень идёт актрисе, а также делает её более женственной.

Поклонники в восторге от наряда Самбурской, в котором та пришла на премьеру фильма «Каникулы Президента»

Настасья Самбурская поспешила сообщить своим подписчикам в Instagram о том, что она посетила предпремьерный показ нового фильма «Каникулы Президента», в котором сама снималась. Теледива прикрепила к публикации фотографию с того вечера, чем вызвала восторг у фолловеров.

Оказалось, что наряд знаменитости показался многим довольно непривычным, но в то же время в комментариях пользователи отметили, что платье розового цвета позволило им взглянуть на Самбурскую совсем иначе. Некоторые считают, что в таком наряде актриса стала выглядеть ещё более женственной, а кто-то подметил и огромный чёрный бант, расположившийся на воротнике платья, посоветовав теледиве почаще подбирать себе одежду именно такого типа.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:46
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