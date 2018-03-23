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На зимних тестах замечен BMW 1 Series

Фотошпионы запечатлели на камеры автомобиль BMW 1 Series, который в настоящее время проходит тестовые испытания на заснеженных трассах. Накануне снимки новинки выложили в сеть.

На зимних тестах замечен BMW 1 Series


Многие эксперты считают, что на данный момент баварские производители занимаются разработкой достойного конкурента для Audi. В частности, инженеры BMW заняты созданием переднеприводного автомобиля, который на рынок выведут с полноприводными комплектациями. По мнению баварских производителей переднеприводная модель сможет привлечь дополнительную аудиторию.

Фотошпионы смогли заснять автомобиль BMW 1 Series на видео, на котором можно рассмотреть дрифт, устроенный водителем за рулём тестируемого автомобиля. К сожалению подробностей о новом автомобиле на сегодняшний практически нет.

По предположению экспертов, в подкапотном пространстве новинки может быть установлен 2,0-литровый мотор производительностью 300 лошадиных сил. К тому же вес автомобиля заметно уменьшится, при этом внутреннее пространство увеличится.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:15
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