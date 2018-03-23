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Ученые доказали вред «пассивного курения» марихуаны

Курение марихуаны негативно воздействует на кровеносные сосуды, а также, в общем, на весь организм. Специалистами Калифорнийского университета доказано, что дым марихуаны, выпускаемый курильщиком, для окружающих является вредным.

Ученые доказали вред «пассивного курения» марихуаны

Американскими учеными на лабораторных грызунах проведен эксперимент. Мышей подвергали влиянию дыма от сжигания марихуаны и табака на протяжении одной минуты. У них за данное время развивалось нарушение функции их кровеносных сосудов приблизительно на 50 процентов. Полное восстановление работоспособности кровеносных сосудов от вторичного табачного дыма произошло через 30 минут. В случае марихуаны понадобилось 90 минут.

В случае сжигания растений выделяется много вредных химических веществ, большинство из которых токсичные. Негативное влияние на организм продуктов горения растений оказалось краткосрочным. Эксперты считают, что повторные попытки ухудшат состояние сердечнососудистой системы.
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:00
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