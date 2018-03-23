Поклонники беспокоятся о здоровье Хилькевич и её дочери из-за страшного вируса
Поклонники актрисы Анны Хилькевич очень беспокоятся о её здоровье из-за страшного вируса. Как сообщила в Instagram сама знаменитость, заболела также и её дочка, поэтому временно публиковать свежие записи она не будет.
Сегодня Анна Хилькевич шокировала своим поклонников в Instagram известием о том, что она вместе с дочерью Арианной очень сильно заболела, и, как утверждает актриса, судя по всему, они подхватили какой-то ужасный вирус, ведь так плохо себя ещё ни разу не чувствовали. Обеспокоенные здоровьем своего кумира фанаты поспешили пожелать скорейшего выздоровления не только звёздной маме, но и малышке Арианне.
Также фолловеры поблагодарили Анну Хилькевич, что она вовремя предупредила их об отсутствии новых публикаций и сторис в ближайшее время. Подписчики актрисы надеются, что её здоровье очень быстро придёт в норму, ну а пока они с удовольствием изучают профиль, который знаменитость создала под именем своей маленькой дочери.
Сегодня Анна Хилькевич шокировала своим поклонников в Instagram известием о том, что она вместе с дочерью Арианной очень сильно заболела, и, как утверждает актриса, судя по всему, они подхватили какой-то ужасный вирус, ведь так плохо себя ещё ни разу не чувствовали. Обеспокоенные здоровьем своего кумира фанаты поспешили пожелать скорейшего выздоровления не только звёздной маме, но и малышке Арианне.
Также фолловеры поблагодарили Анну Хилькевич, что она вовремя предупредила их об отсутствии новых публикаций и сторис в ближайшее время. Подписчики актрисы надеются, что её здоровье очень быстро придёт в норму, ну а пока они с удовольствием изучают профиль, который знаменитость создала под именем своей маленькой дочери.