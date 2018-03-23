АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Поклонники беспокоятся о здоровье Хилькевич и её дочери из-за страшного вируса

Поклонники актрисы Анны Хилькевич очень беспокоятся о её здоровье из-за страшного вируса. Как сообщила в Instagram сама знаменитость, заболела также и её дочка, поэтому временно публиковать свежие записи она не будет.

Поклонники беспокоятся о здоровье Хилькевич и её дочери из-за страшного вируса

Сегодня Анна Хилькевич шокировала своим поклонников в Instagram известием о том, что она вместе с дочерью Арианной очень сильно заболела, и, как утверждает актриса, судя по всему, они подхватили какой-то ужасный вирус, ведь так плохо себя ещё ни разу не чувствовали. Обеспокоенные здоровьем своего кумира фанаты поспешили пожелать скорейшего выздоровления не только звёздной маме, но и малышке Арианне.

Также фолловеры поблагодарили Анну Хилькевич, что она вовремя предупредила их об отсутствии новых публикаций и сторис в ближайшее время. Подписчики актрисы надеются, что её здоровье очень быстро придёт в норму, ну а пока они с удовольствием изучают профиль, который знаменитость создала под именем своей маленькой дочери.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Появились слухи, что Саймона Марданшина выгнали с
Ученые доказали вред «пассивного курения»
Ольга Бузова анонсировала мужской журнал со своей
Археологи: Женщины распространяли гончарное дело
Экс-участница «Дома-2» Екатерина Гужвинская
В преддверии дебюта рассекречен новый Toyota
Ученые рассказали, каким образом человек теряет
Тина Канделаки предпочитает прислушиваться к
Специалисты проводят последние тесты зонда Mars
Поклонники в восторге от наряда Самбурской, в
Астронавты NASA успешно вырастили на МКС овощи
Бета-распад изучили на основе обратного
Поклонники беспокоятся о здоровье Хилькевич и её
Компания Geely рассекретила обновленный кроссовер
Любовница отправила Николая Должанского в клинику
Анфиса Чехова намерена полностью сменить дизайн
Создан зубной датчик для анализа химического
Виктория Дайнеко призналась, что из-за погоды у
Зрители «Дома-2» считают, что Валерия Голд затмит
Учёные связали боль и голод
Пользователи Сети рекомендуют Ани Лорак сменить
Гаянэ Багдасарян продемонстрировала фанатам
Медики: Антипригарные сковородки могут привести к
Российские инженеры создали сверхдешевый
SEAT анонсировала премьеру нового электрокара
«Алкоголизм» Киану Ривза становится трендом у
Фильм «Черная пантера» собрал 1,2 млрд. долларов
Александра Гозиас недоумевает по поводу
Учёные: Пробелы помогают читать быстрее
Виктория Одинцова рассказала поклонникам, что
Просмотреть все новости