АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Любовница отправила Николая Должанского в клинику для алкоголиков

Избранница одного из самых эпатажных экс-участников «Дома-2» Николая Должанского настояла, что ему нужно лечиться от алкогольной зависимости. К слову, за помощью к специалистам стоило обратиться гораздо раньше.

Николай Должанский входит в число самых неординарных участников скандальной телестройки. Он славился эпатажным поведением, а также своими рэп-композициями.

Любовница отправила Николая Должанского в клинику для алкоголиков

Все помнят, как экс-участник, будучи под воздействием виноградного сока, публично обнажался на съемочной площадке и тряс перед объективами камер своим достоинством. А на свидания Коля всегда приходил с бутылочкой, дабы дойти до нужной кондиции.

Покинув телепроект, от пагубной привычки Николай не избавился. По слухам, его и сейчас зачастую видят с большим количеством горячительного на вечеринках. Катя Богданова не стала с этим мириться и отправила любовника в престижную наркологическую клинику Москвы.

По ее словам, Коля на самом деле проходил курс лечения. На этом настояла сама Катерина после многонедельных споров с бойфрендом.

«В последнее время он выпивал слишком много и часто не мог себя контролировать. Если сейчас не уделить внимание его здоровью, боюсь, случится беда. Я вижу в Николае будущего мужа и отца своих детей, поэтому хочу, чтобы он избавился от вредной привычки, жил долго и счастлив», - рассказада Екатерина.

Девушка во всем поддерживает любимого и уверена, что у него получится побороть свою зависимость. Богданова надеется, что с трезвым Должанским отношения станут лучше.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:14
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники беспокоятся о здоровье Хилькевич и её
Компания Geely рассекретила обновленный кроссовер
Любовница отправила Николая Должанского в клинику
Анфиса Чехова намерена полностью сменить дизайн
Создан зубной датчик для анализа химического
Виктория Дайнеко призналась, что из-за погоды у
Зрители «Дома-2» считают, что Валерия Голд затмит
Учёные связали боль и голод
Пользователи Сети рекомендуют Ани Лорак сменить
Гаянэ Багдасарян продемонстрировала фанатам
Медики: Антипригарные сковородки могут привести к
Российские инженеры создали сверхдешевый
SEAT анонсировала премьеру нового электрокара
«Алкоголизм» Киану Ривза становится трендом у
Фильм «Черная пантера» собрал 1,2 млрд. долларов
Александра Гозиас недоумевает по поводу
Учёные: Пробелы помогают читать быстрее
Виктория Одинцова рассказала поклонникам, что
У Ольги Рапунцель началась истерика из-за Илья
Учёные обнаружили самый простой способ долголетия
В США утвердили бюджет для NASA
Мать Анастасии Костенко удивила своей фривольной
Николь Кидман собирается развестись после 12 лет
Марина Тристановна опозорилась из-за своей
Сергей Безруков проводит свободное время за рулём
Диана Гурцкая впервые рассказала о своей страшной
Новенькая участица «Дома-2» Сабина Абдуллаева
Алексей Воробьёв одной фотографией увеличил число
Adata официально представила накопители XPG SX8200
Евгений Плющенко с семьёй вернулся в Россию после
Просмотреть все новости