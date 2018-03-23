Любовница отправила Николая Должанского в клинику для алкоголиков
Избранница одного из самых эпатажных экс-участников «Дома-2» Николая Должанского настояла, что ему нужно лечиться от алкогольной зависимости. К слову, за помощью к специалистам стоило обратиться гораздо раньше.
Николай Должанский входит в число самых неординарных участников скандальной телестройки. Он славился эпатажным поведением, а также своими рэп-композициями.
Все помнят, как экс-участник, будучи под воздействием виноградного сока, публично обнажался на съемочной площадке и тряс перед объективами камер своим достоинством. А на свидания Коля всегда приходил с бутылочкой, дабы дойти до нужной кондиции.
Покинув телепроект, от пагубной привычки Николай не избавился. По слухам, его и сейчас зачастую видят с большим количеством горячительного на вечеринках. Катя Богданова не стала с этим мириться и отправила любовника в престижную наркологическую клинику Москвы.
По ее словам, Коля на самом деле проходил курс лечения. На этом настояла сама Катерина после многонедельных споров с бойфрендом.
Девушка во всем поддерживает любимого и уверена, что у него получится побороть свою зависимость. Богданова надеется, что с трезвым Должанским отношения станут лучше.
Николай Должанский входит в число самых неординарных участников скандальной телестройки. Он славился эпатажным поведением, а также своими рэп-композициями.
Все помнят, как экс-участник, будучи под воздействием виноградного сока, публично обнажался на съемочной площадке и тряс перед объективами камер своим достоинством. А на свидания Коля всегда приходил с бутылочкой, дабы дойти до нужной кондиции.
Покинув телепроект, от пагубной привычки Николай не избавился. По слухам, его и сейчас зачастую видят с большим количеством горячительного на вечеринках. Катя Богданова не стала с этим мириться и отправила любовника в престижную наркологическую клинику Москвы.
По ее словам, Коля на самом деле проходил курс лечения. На этом настояла сама Катерина после многонедельных споров с бойфрендом.
«В последнее время он выпивал слишком много и часто не мог себя контролировать. Если сейчас не уделить внимание его здоровью, боюсь, случится беда. Я вижу в Николае будущего мужа и отца своих детей, поэтому хочу, чтобы он избавился от вредной привычки, жил долго и счастлив», - рассказада Екатерина.
Девушка во всем поддерживает любимого и уверена, что у него получится побороть свою зависимость. Богданова надеется, что с трезвым Должанским отношения станут лучше.