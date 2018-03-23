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Анфиса Чехова намерена полностью сменить дизайн своей квартиры

Известная широкой аудитории ведущая Анфиса Чехова приняла решение полностью сменить дизайн своей квартиры. Первым делом теледива принялась за поиски нового дивана, ведь старый фиолетовый ей уже надоел.

Анфиса Чехова намерена полностью сменить дизайн своей квартиры

Анфиса Чехова в связи с работой постоянно много времени проводит в разъездах, так что побыть дома ей удаётся крайне редко. Сейчас же знаменитость ненадолго приехала в Москву, а чтобы не терять время зря, решила заняться сменой дизайна собственной квартиры. Со слов ведущей, в первую очередь, как ей кажется, нужно избавиться от уже приевшегося фиолетового дивана, так что она отправилась искать ему достойную замену.

Посетив одну из фабрик по изготовлению мебели, Чехова обрадовалась разнообразию не только моделей самой мебели, но также и цветовой гаммы тканевой оббивки, которую просматривала почти два часа. Подписчики теледивы напомнили ей, что иногда преображение квартиры может затягиваться не на недели, а на месяца, так что следует хорошо подумать, перед тем как начинать.
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dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:07
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