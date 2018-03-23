Mercedes-Benz отзывает в РФ 12 000 авто

Касательно этого свидетельствуют данные, которые были обнародованы в рамках официального сайта Росстандарт. В свою очередь под отзывную кампанию попали следующие модели бренда: Mercedes-Benz GLK, Mercedes-Benz E-Class, Mercedes-Benz C-Class, которые реализовали в рамках отечественного авторынка в период 2011-2017 года. Причиной отзыва являются неисправности эйрбэгов. Они могут срабатывать из-за статического электроразряда.Представители отечественного филиала Mercedes-Benz уже в ближайшее время уведомят всех обладателей таких автомобилей про необходимость приехать в авторизованные автомобильные центры для того, чтобы осуществить проверку защитных подушек, а также авто премиальной марки. В случае установления неполадок конструкторы фирменных СТО их оперативно устранят.