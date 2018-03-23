Виктория Дайнеко призналась, что из-за погоды у неё поменялись планы на день

Виктория Дайнеко известна своим фанатам, как человек довольно активный и жизнерадостный, но сегодня знаменитость пожаловалась на упадок сил, а также отсутствие настроения что-либо делать. Оказалось, что изменить все свои планы на день певица решила именно из-за плохой погоды, глядя на которую хочется только нежиться под тёплым одеялом, и не думать, что же происходит за окном.В комментариях к публикации пользователи Instagram поддержали Викторию Дайнеко в её желании в такой пасмурный день оставаться дома, ведь понимают, что иногда даже самый активный человек может почувствовать апатию из-за длительной непогоды.