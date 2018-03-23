В преддверии дебюта рассекречен новый Toyota Corolla Hatchback
В преддверии официального дебюта рассекречен новый автомобиль Toyota Corolla Hatchback, его презентация состоится на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется через несколько дней. По сути данная модель представляет собой видоизменённую версию Toyota Auris, представленную в Женеве.
Хэтчбек Toyota Corolla Hatchback спроецирован на новой модельной платформе TNGA, данная модель предназначена для американского рынка. В салоне автомобиля улучшена шумоизоляция, установлен мультимедийный дисплей и индукционная зарядка для гаджетов, имеется широкий набор ящиков и ниш.
В подкапотном пространстве Toyota Corolla Hatchback установлен бензиновый мотор объёмом 2,0 литра мощностью 137 лошадиных сил. В базовое оснащение хэтчбека входит система безопасности Toyota Safety Sense.
Хэтчбек Toyota Corolla Hatchback спроецирован на новой модельной платформе TNGA, данная модель предназначена для американского рынка. В салоне автомобиля улучшена шумоизоляция, установлен мультимедийный дисплей и индукционная зарядка для гаджетов, имеется широкий набор ящиков и ниш.
В подкапотном пространстве Toyota Corolla Hatchback установлен бензиновый мотор объёмом 2,0 литра мощностью 137 лошадиных сил. В базовое оснащение хэтчбека входит система безопасности Toyota Safety Sense.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:15