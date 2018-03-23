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Пользователи Сети рекомендуют Ани Лорак сменить стилиста

Пользователи Сети настоятельно рекомендуют певице Ани Лорак сменить своего стилиста. Поводом для таких советов стал один из концертных нарядов, фотографию которого знаменитость выложила в своём профиле в Instagram.

Пользователи Сети рекомендуют Ани Лорак сменить стилиста

Ани Лорак уже давно стала певицей, которая известна не только в пределах своей страны, но и за рубежом. В настоящее время исполнительница гастролирует па городам США в рамках своего тура. По традиции, по завершению концерта в каждом из городов певица публикует в Instagram снимок, выражая благодарность публике за тёплый приём.

Так, на странице Ани Лорак появилась фотография в концертном наряде с выступления в Лос-Анджелесе, но вместо восторга она вызвала у подписчиков бурю негатива. На певице было надето подобие прозрачного вечернего платья, под которым виднелось чёрное нижнее бельё. Многие уже даже прозвали его «платье-люстра» из-за множества свисающих элементов с бусинами.

Практически все фолловеры пришли к выводу, что Ани Лорак необходимо срочно сменить стилиста, так как выглядит подобный наряд не только вульгарно, но и совсем безвкусно.
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dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:44
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