Гаянэ Багдасарян продемонстрировала фанатам обнажённую пятую точку

Известная российская модель Гаянэ Багдасарян продемонстрировала подписчикам в Instagram обнажённую пятую точку. Особый восторг новый снимок вызвал у мужской половины пользователей Сети.
Гаянэ Багдасарян, как и всегда, продолжает радовать своих фанатов в Instagram свежими откровенными публикациями. На этот раз манекенщица показала фолловерам не просто полуобнажённый снимок, а полностью разделась перед камерой, продемонстрировав публике свою пятую точку.
В комментариях под постом подписчики выразили восхищение прекрасными формами Багдасарян, но нашлись и те, кто посчитал, что подобного рода фотографии не должны находиться в открытом доступе в интернете.