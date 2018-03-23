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Гаянэ Багдасарян продемонстрировала фанатам обнажённую пятую точку

Известная российская модель Гаянэ Багдасарян продемонстрировала подписчикам в Instagram обнажённую пятую точку. Особый восторг новый снимок вызвал у мужской половины пользователей Сети.

Гаянэ Багдасарян продемонстрировала фанатам обнажённую пятую точку

Гаянэ Багдасарян, как и всегда, продолжает радовать своих фанатов в Instagram свежими откровенными публикациями. На этот раз манекенщица показала фолловерам не просто полуобнажённый снимок, а полностью разделась перед камерой, продемонстрировав публике свою пятую точку.

В комментариях под постом подписчики выразили восхищение прекрасными формами Багдасарян, но нашлись и те, кто посчитал, что подобного рода фотографии не должны находиться в открытом доступе в интернете.
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dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:30
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