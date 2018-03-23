Гаянэ Багдасарян продемонстрировала фанатам обнажённую пятую точку

Гаянэ Багдасарян, как и всегда, продолжает радовать своих фанатов в Instagram свежими откровенными публикациями. На этот раз манекенщица показала фолловерам не просто полуобнажённый снимок, а полностьюперед камерой, продемонстрировав публике свою пятую точку.В комментариях под постом подписчики выразили восхищение прекрасными формами Багдасарян, но нашлись и те, кто посчитал, что подобного рода фотографии не должны находиться в открытом доступе в интернете.