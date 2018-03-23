Астронавты NASA успешно вырастили на МКС овощи

Выращивание овощей проводилось в рамках программы Veg-03. Таким образом, американские исследователи провели оценку эффективности работы системы в условиях МКС. Главной целью для астронавтов было узнать, как Yeggie может обеспечивать растения жидкостью и освещением.Конечным результатом испытаний стало получение урожая красного салата-ромен и капусты Токио-Бекана. Несмотря на успехи, ученые снова приступили к очередному эксперименту, только на этот раз будет задействовано уже две установки Yeggie.