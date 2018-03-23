Астронавты NASA успешно вырастили на МКС овощи
Астронавты NASA провели успешный эксперимент по выращиванию овощей на борту Международной космической станции. Так отмечается, что ученые вырастили красный салат-ромен и капусту Токио-Бекана, используя при этом научно-экспериментальную систему Yeggie.
Выращивание овощей проводилось в рамках программы Veg-03. Таким образом, американские исследователи провели оценку эффективности работы системы в условиях МКС. Главной целью для астронавтов было узнать, как Yeggie может обеспечивать растения жидкостью и освещением.
Конечным результатом испытаний стало получение урожая красного салата-ромен и капусты Токио-Бекана. Несмотря на успехи, ученые снова приступили к очередному эксперименту, только на этот раз будет задействовано уже две установки Yeggie.
Выращивание овощей проводилось в рамках программы Veg-03. Таким образом, американские исследователи провели оценку эффективности работы системы в условиях МКС. Главной целью для астронавтов было узнать, как Yeggie может обеспечивать растения жидкостью и освещением.
Конечным результатом испытаний стало получение урожая красного салата-ромен и капусты Токио-Бекана. Несмотря на успехи, ученые снова приступили к очередному эксперименту, только на этот раз будет задействовано уже две установки Yeggie.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:45