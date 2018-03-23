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Бета-распад изучили на основе обратного магнитного зеркала

Физиками Германии успешно проведены измерения энергии протонов. Новый метод позволяет определять временной промежуток, который они затрачивают при пересечении неоднородного магнитного поля. В отличии классического, данный способ позволяет получить значительно меньшую погрешность.

В результате, появляется возможность на более высоком уровне изучать бета-распад, который протекает в нейтронах ядер атомов. Причем физики рекомендуют использование для хранения высокотемпературной плазмы устройство, представленное обратным магнитным зеркалом. Состоит механизм из двух определенных участков, имеющих направленность вдоль оси указанной установки. На части отрезка, расположенного ближе к источнику подачи питания, поле более сильное, соответственно на другом конце свойства его незначительные. Электронам свойственно стремительное движение, после периода бета-распада, образуя стремительный поток. В результате, образуется зависимость отрицательно заряженных частиц от их быстродействия, а не от первоначальных углов.
Бета-распад изучили на основе обратного магнитного зеркала


Временной промежуток затраченный на определенное расстояние, попадает в обратную зависимость от набранной скорости электронами. Экспериментально возможно определение быстродействие частиц, при условии фиксации моментов бета-распада. В данном случае используются специализированные детекторы, регистрирующие магнитное излучение. В планах ученых, проверка разработанного метода в условиях новой установки PERC, которую разрабатывают на базе Мюнхенского технического университета.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:30
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