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Компания Geely рассекретила обновленный кроссовер Emgrand GS

Компания Geely рассекретила рестайлинговый кросс-хэтчбек Emgrand GS. Официальная презентация обновлённого автомобиля ожидается в апреле текущего года на автосалоне в Пекине.

Компания Geely рассекретила обновленный кроссовер Emgrand GS


Рестайлинговую версию кроссовера Geely Emgrand GS производители наделили увеличенным клиренсом, модернизированной решёткой радиатора, переработанными бамперами, полностью светодиодной оптикой и продвинутым мультимедийным комплексом с большим экраном.

Автомобиль предлагается в двух модификациях в стандартной и спортивной. В частности, спортивная версия отличается красными тормозными суппортами, 17-дюймовыми легкосплавными дисками и некоторыми изменениями в интерьере.

Под капотом обновленного Geely Emgrand GS установлен инновационный турбомотор объёмом 1,4 литра мощностью 133 лошадиные силы. Этот силовой агрегат в Китае занял второе место в рейтинге самых экономичных и технологичных ДВС. В качестве трансмиссии выступит либо «механика» на 6 ступеней, либо «робот». Привод у кроссовера только передний.

По предварительным данным, стоимость рестайлинговой версии Geely Emgrand GS будет не на много превышать цену актуальной генерации кроссовера.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:15
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