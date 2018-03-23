Компания Geely рассекретила обновленный кроссовер Emgrand GS

Рестайлинговую версию кроссовера Geely Emgrand GS производители наделили увеличенным клиренсом, модернизированной решёткой радиатора, переработанными бамперами, полностью светодиодной оптикой и продвинутым мультимедийным комплексом с большим экраном.Автомобиль предлагается в двух модификациях в стандартной и спортивной. В частности, спортивная версия отличается красными тормозными суппортами, 17-дюймовыми легкосплавными дисками и некоторыми изменениями в интерьере.Под капотом обновленного Geely Emgrand GS установлен инновационный турбомотор объёмом 1,4 литра мощностью 133 лошадиные силы. Этот силовой агрегат в Китае занял второе место в рейтинге самых экономичных и технологичных ДВС. В качестве трансмиссии выступит либо «механика» на 6 ступеней, либо «робот». Привод у кроссовера только передний.По предварительным данным, стоимость рестайлинговой версии Geely Emgrand GS будет не на много превышать цену актуальной генерации кроссовера.