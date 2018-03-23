Компания Geely рассекретила обновленный кроссовер Emgrand GS
Компания Geely рассекретила рестайлинговый кросс-хэтчбек Emgrand GS. Официальная презентация обновлённого автомобиля ожидается в апреле текущего года на автосалоне в Пекине.
Рестайлинговую версию кроссовера Geely Emgrand GS производители наделили увеличенным клиренсом, модернизированной решёткой радиатора, переработанными бамперами, полностью светодиодной оптикой и продвинутым мультимедийным комплексом с большим экраном.
Автомобиль предлагается в двух модификациях в стандартной и спортивной. В частности, спортивная версия отличается красными тормозными суппортами, 17-дюймовыми легкосплавными дисками и некоторыми изменениями в интерьере.
Под капотом обновленного Geely Emgrand GS установлен инновационный турбомотор объёмом 1,4 литра мощностью 133 лошадиные силы. Этот силовой агрегат в Китае занял второе место в рейтинге самых экономичных и технологичных ДВС. В качестве трансмиссии выступит либо «механика» на 6 ступеней, либо «робот». Привод у кроссовера только передний.
По предварительным данным, стоимость рестайлинговой версии Geely Emgrand GS будет не на много превышать цену актуальной генерации кроссовера.
Рестайлинговую версию кроссовера Geely Emgrand GS производители наделили увеличенным клиренсом, модернизированной решёткой радиатора, переработанными бамперами, полностью светодиодной оптикой и продвинутым мультимедийным комплексом с большим экраном.
Автомобиль предлагается в двух модификациях в стандартной и спортивной. В частности, спортивная версия отличается красными тормозными суппортами, 17-дюймовыми легкосплавными дисками и некоторыми изменениями в интерьере.
Под капотом обновленного Geely Emgrand GS установлен инновационный турбомотор объёмом 1,4 литра мощностью 133 лошадиные силы. Этот силовой агрегат в Китае занял второе место в рейтинге самых экономичных и технологичных ДВС. В качестве трансмиссии выступит либо «механика» на 6 ступеней, либо «робот». Привод у кроссовера только передний.
По предварительным данным, стоимость рестайлинговой версии Geely Emgrand GS будет не на много превышать цену актуальной генерации кроссовера.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:15