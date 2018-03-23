Александра Гозиас недоумевает по поводу негативных комментариев в свой адрес

Теперь Гозиас недоумевает, почему на нее льется столько гадости в Сети и считает, свои помыслы чистыми., - написала экс-участница «Дома-2».При этом не лишним будет напомнить, что сама Саша нередко писала неприятные комментарии в Instagram, критиковала творчество Ольги Бузовой и едко комментировала все происходящее на Поляне.Да и на телестройке Гозиас представала в образе хабалки, которая на все пойдет ради пиара и высоких рейтингов.