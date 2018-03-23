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Александра Гозиас недоумевает по поводу негативных комментариев в свой адрес

Экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Александра Гозиас добилась своей популярности на проекте за счет склочного характера, ведь до появления Константина Иванова никто не мог перекричать хрупкую Сашу.

Теперь Гозиас недоумевает, почему на нее льется столько гадости в Сети и считает, свои помыслы чистыми.

Александра Гозиас недоумевает по поводу негативных комментариев в свой адрес

«Ребят, я обращаюсь к тем, кто пишет гадости! Ну сколько можно? Откуда столько злости? Зачем свое сознание наполнять негативом?! Я, например, всегда на улыбке, да и мысли мои не несут грязи. И живу в кайф!», - написала экс-участница «Дома-2».

При этом не лишним будет напомнить, что сама Саша нередко писала неприятные комментарии в Instagram, критиковала творчество Ольги Бузовой и едко комментировала все происходящее на Поляне.

Да и на телестройке Гозиас представала в образе хабалки, которая на все пойдет ради пиара и высоких рейтингов.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:36
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