Российские инженеры создали сверхдешевый трехколесный большегруз "Шмель"
Российские инженеры разработали лёгкий грузовой автомобиль на трёх колёсах, который будет стоить меньше самой бюджетной «ГАЗели». Новый большегруз является современной версией грузового мотороллера «Муравей» популярного в СССР.
Специалисты новгородской компании «Альтернативная коммерческая техника» создали интересный трицикл «Шмель». Выпускать грузовые мотороллеры планируют в Саранске. При разработке трицикла разработчики черпали вдохновение в легендарном советском «Муравье», по мнению специалистов, его концепт несправедливо был отправлен в небытие.
В частности, трицикл «Шмель» создали вокруг сварной рамы, получившей комплектующие от других автопроизводителей. Так под капотом трёхколёсного грузовика установлен 200-кубовый агрегат Lifan производительностью 16,3 лошадиные силы. Заднюю подвеску разработчики позаимствовали у «УАЗа», а электрика и тормоза были взяты от моделей «ВАЗ». Кабину сделанную из стеклопластика инженеры разработали самостоятельно.
Стоит отметить, что грузовой трицикл «Шмель» по цене обойдётся в 250 000 — 300 000 рублей. Для сравнения стоимость бортовой «Газели» стартует от 755 00 рублей.
Специалисты новгородской компании «Альтернативная коммерческая техника» создали интересный трицикл «Шмель». Выпускать грузовые мотороллеры планируют в Саранске. При разработке трицикла разработчики черпали вдохновение в легендарном советском «Муравье», по мнению специалистов, его концепт несправедливо был отправлен в небытие.
В частности, трицикл «Шмель» создали вокруг сварной рамы, получившей комплектующие от других автопроизводителей. Так под капотом трёхколёсного грузовика установлен 200-кубовый агрегат Lifan производительностью 16,3 лошадиные силы. Заднюю подвеску разработчики позаимствовали у «УАЗа», а электрика и тормоза были взяты от моделей «ВАЗ». Кабину сделанную из стеклопластика инженеры разработали самостоятельно.
Стоит отметить, что грузовой трицикл «Шмель» по цене обойдётся в 250 000 — 300 000 рублей. Для сравнения стоимость бортовой «Газели» стартует от 755 00 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:30