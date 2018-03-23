Российские инженеры создали сверхдешевый трехколесный большегруз "Шмель"

Специалисты новгородской компании «Альтернативная коммерческая техника» создали интересный трицикл «Шмель». Выпускать грузовые мотороллеры планируют в Саранске. При разработке трицикла разработчики черпали вдохновение в легендарном советском «Муравье», по мнению специалистов, его концепт несправедливо был отправлен в небытие.В частности, трицикл «Шмель» создали вокруг сварной рамы, получившей комплектующие от других автопроизводителей. Так под капотом трёхколёсного грузовика установлен 200-кубовый агрегат Lifan производительностью 16,3 лошадиные силы. Заднюю подвеску разработчики позаимствовали у «УАЗа», а электрика и тормоза были взяты от моделей «ВАЗ». Кабину сделанную из стеклопластика инженеры разработали самостоятельно.Стоит отметить, что грузовой трицикл «Шмель» по цене обойдётся в 250 000 — 300 000 рублей. Для сравнения стоимость бортовой «Газели» стартует от 755 00 рублей.