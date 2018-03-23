Виктория Одинцова рассказала поклонникам, что любит красивое нижнее бельё

На своей странице в Instagram Виктория Одинцова часто делится с подписчиками откровенными снимками с фотосессий, а также рассказывает немного о себе. На одной из последних публикаций модель предстала перед фолловерами в чёрном купальнике, состоящем из лёгкого бюстгальтера и трусиков с подтяжками для чулок.В подписи к фотографии Одинцова намекнула на то, что ей уже хочется лета, ведь именно в это время года можно свободно носить красивое нижнее бельё и загорать на пляже. В комментариях подписчики модели напомнили той, что красиво одеваться можно не только летом, а также в очередной раз восхитились прелестями её фигуры.