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У Ольги Рапунцель началась истерика из-за Илья Яббарова

Участники телепроекта «Дом-2» снова разругались. Между Ольгой Рапунцель и парой Ильи Яббарова и Алены Савкиной возник конфликт.

Герои скандальной телестройки продолжают выяснять отношения между собой. Ольга Рапунцель не сдержалась от нападок Ильи Яббарова и разрыдалась, когда разговаривала с сестрой по телефону. Алена не учла того факта, что Ольга в своем положении очень легко возбуждается.

У Ольги Рапунцель началась истерика из-за Илья Яббарова

Не так давно беременная Рапунцель обозвала сестру иждивенкой, чем очень возмутила Алену. А как только Савкина сделала себе длинные волосы, Оля тут же заявила, что родственница копирует ее. Кроме прочего, Дмитрий Дмитренко набрасывался на сестру возлюбленной с обвинениями в меркантильности.

«Димка приезжает сюда и мне говорит: «Ты вообще никто! Это я тебя сюда привел. Мы тебе даем деньги, мы тут такие крутые, а ты приходишь к нам только за деньгами». Оля, то, что я один раз в жизни попросила две с половиной тысячи — извините. Илья Яббаров подошел к нему потом и сказал: «На тебе пять тысяч, сдачи не надо», — разъяснила ситуацию Алена Рапунцель.

Вот только Ольга не стала вести конструктивный диалог и заявила, что Яббаров еще тот нахлебник. По словам участницы, недавно он подстригся в парикмахерской, а затем попросту ушел, а заплатить стилисту за труды пришлось супругам Дмитренко.

К слову, Илья не выдержал подобных обвинений и сообщил, что готов давать будущим родственникам ежемесячно по 20 тысяч рублей, чтобы они не покупали себе дешевый сок, а также не помирали с голоду.

После таких слов Рапунцель тут же разрыдалась, бросив трубку, не желая слушать странное предложение избранника сестры. Так что выяснения отношений между родственницами в ближайших эфирах продолжится, ведь Ольга не собирается сдавать свои позиции.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:07
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