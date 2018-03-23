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Создан зубной датчик для анализа химического состава пищи и напитков

Американские специалисты из Университета Тафтса разработали датчик анализа химического состава пищи и напитков, который крепится на зуб человека. Миниатюрное устройство получает информацию и передает ее беспроводным путем на мобильное устройство. Благодаря этому изобретению медики смогут получать более широкий спектр данных от клинических исследований.

Создан зубной датчик для анализа химического состава пищи и напитков


До этого специалисты уже предлагали различные варианты подобных устройств, которые могли бы анализировать количество и качество пищи, которая поступает в организм человека. Тем не менее, новый сенсор отличается компактностью и удобством в использовании.

Разработчики утверждают, что их смарт-наклейку можно дополнить различными датчиками, которые могли бы отдельно анализировать витамины, соли или другие компоненты, попадающие в организм с пищей.

Сама разработка гибкая, а состоит она из трех слоев. Один впитывает вещество, а два других анализируют данные и передают их на смартфон. В устройстве также есть небольшая антенна.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:00
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