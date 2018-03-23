Создан зубной датчик для анализа химического состава пищи и напитков

До этого специалисты уже предлагали различные варианты подобных устройств, которые могли бы анализировать количество и качество пищи, которая поступает в организм человека. Тем не менее, новый сенсор отличается компактностью и удобством в использовании.Разработчики утверждают, что их смарт-наклейку можно дополнить различными датчиками, которые могли бы отдельно анализировать витамины, соли или другие компоненты, попадающие в организм с пищей.Сама разработка гибкая, а состоит она из трех слоев. Один впитывает вещество, а два других анализируют данные и передают их на смартфон. В устройстве также есть небольшая антенна.