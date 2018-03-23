Создан зубной датчик для анализа химического состава пищи и напитков
Американские специалисты из Университета Тафтса разработали датчик анализа химического состава пищи и напитков, который крепится на зуб человека. Миниатюрное устройство получает информацию и передает ее беспроводным путем на мобильное устройство. Благодаря этому изобретению медики смогут получать более широкий спектр данных от клинических исследований.
До этого специалисты уже предлагали различные варианты подобных устройств, которые могли бы анализировать количество и качество пищи, которая поступает в организм человека. Тем не менее, новый сенсор отличается компактностью и удобством в использовании.
Разработчики утверждают, что их смарт-наклейку можно дополнить различными датчиками, которые могли бы отдельно анализировать витамины, соли или другие компоненты, попадающие в организм с пищей.
Сама разработка гибкая, а состоит она из трех слоев. Один впитывает вещество, а два других анализируют данные и передают их на смартфон. В устройстве также есть небольшая антенна.
До этого специалисты уже предлагали различные варианты подобных устройств, которые могли бы анализировать количество и качество пищи, которая поступает в организм человека. Тем не менее, новый сенсор отличается компактностью и удобством в использовании.
Разработчики утверждают, что их смарт-наклейку можно дополнить различными датчиками, которые могли бы отдельно анализировать витамины, соли или другие компоненты, попадающие в организм с пищей.
Сама разработка гибкая, а состоит она из трех слоев. Один впитывает вещество, а два других анализируют данные и передают их на смартфон. В устройстве также есть небольшая антенна.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:00