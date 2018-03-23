Учёные связали боль и голод

Чтобы подтвердить или опровергнуть связь между исчезновением боли и голодом, учёные провели эксперимент на лабораторных грызунах. До начала исследования у них была повреждена лапа. В течение определённого времени они не употребляли пищу, в результате чего их нервные рецепторы, отвечающие за боль, начинали посылать сигналы в мозг. Это привело к тому, что они меньше лизали лапу, поскольку болевые ощущения постепенно сходили на нет.В настоящее время данный результат не был подтверждён на людях, однако учёные работают в этой области, поскольку если действительно голод способствует уменьшению боли, то это станет настоящим открытием в области медицины и науки.