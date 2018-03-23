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Учёные связали боль и голод

Группа учёных из международной группы провела исследования, в результате которых стало понятно, что устранение боли связано с голодом. Речь идет даже о хронических болевых синдромах.

Учёные связали боль и голод


Чтобы подтвердить или опровергнуть связь между исчезновением боли и голодом, учёные провели эксперимент на лабораторных грызунах. До начала исследования у них была повреждена лапа. В течение определённого времени они не употребляли пищу, в результате чего их нервные рецепторы, отвечающие за боль, начинали посылать сигналы в мозг. Это привело к тому, что они меньше лизали лапу, поскольку болевые ощущения постепенно сходили на нет.

В настоящее время данный результат не был подтверждён на людях, однако учёные работают в этой области, поскольку если действительно голод способствует уменьшению боли, то это станет настоящим открытием в области медицины и науки.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 14:45
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