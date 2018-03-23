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Медики: Антипригарные сковородки могут привести к ожирению

Перфторалкильные химические вещества (ПФАВ), входящие в состав антипригарных покрытий сковородок и не только, по мнению учёных, способны привести к ожирению человека.

Медики: Антипригарные сковородки могут привести к ожирению


В настоящее время всё большую популярность приобретают сковородки с антипригарным покрытием. Однако учёные опасаются, что это может быть опасно для здоровья. Почему? Дело в том, что ПФАВ имеют опасные свойства. Эти вещества активно применяют не только в посуде, но и в изготовлении непачкающейся одежды. Когда происходит контакт перфторалкильных веществ на посуде с продуктами питания, то эти вредоносные элементы попадают в человеческий организм. В результате этого нарушается гормональный баланс, что приводит к ожирению. Особенно это было замечено среди женского населения. Однако мужчин это тоже касается.

Учёные ещё проводят исследования в этой области, однако уже стало понятно, что антипригарная посуда может нести не только пользу, но и вред. Ввиду этого стоит быть уравновешенными в использовании посуды.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 14:30
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