Медики: Антипригарные сковородки могут привести к ожирению

В настоящее время всё большую популярность приобретают сковородки с антипригарным покрытием. Однако учёные опасаются, что это может быть опасно для здоровья. Почему? Дело в том, что ПФАВ имеют опасные свойства. Эти вещества активно применяют не только в посуде, но и в изготовлении непачкающейся одежды. Когда происходит контакт перфторалкильных веществ на посуде с продуктами питания, то эти вредоносные элементы попадают в человеческий организм. В результате этого нарушается гормональный баланс, что приводит к ожирению. Особенно это было замечено среди женского населения. Однако мужчин это тоже касается.Учёные ещё проводят исследования в этой области, однако уже стало понятно, что антипригарная посуда может нести не только пользу, но и вред. Ввиду этого стоит быть уравновешенными в использовании посуды.