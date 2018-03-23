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Мать Анастасии Костенко удивила своей фривольной позой

Мама модели и супруги известного футболиста Дмитрия Тарасова вызвала негодование пользователей Сети своим вызывающим снимком.

Мать Анастасии Костенко удивила своей фривольной позой

В своем микроблоге женщина опубликовала коллаж, на котором совместила два снимка. На одном фото она запечатлена с бутылкой пива, а на втором женщина задрала ногу на какую-то ограду.

В описании к публикации родительница Анастасии заявила, что вопрос о мнении со стороны должен быть на самом последнем месте. Такие высказывания удивили и буквально рассмешили подписчиков.

Мать Анастасии Костенко удивила своей фривольной позой

Пользователи Сети посчитали, что женщина совершенно не в своем уме, и ведет себя как малолетняя глупая девочка, позоря репутацию знаменитой дочери.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:43
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