Мать Анастасии Костенко удивила своей фривольной позой

В своем микроблоге женщина опубликовала коллаж, на котором совместила два снимка. На одном фото она запечатлена с бутылкой пива, а на втором женщина задрала ногу на какую-то ограду.В описании к публикации родительница Анастасии заявила, что вопрос о мнении со стороны должен быть на самом последнем месте. Такие высказывания удивили и буквально рассмешили подписчиков.Пользователи Сети посчитали, что женщина совершенно не в своем уме, и ведет себя как малолетняя глупая девочка, позоря репутацию знаменитой дочери.