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SEAT анонсировала премьеру нового электрокара

Компания SEAT планирует к 2020 году выпустить свой первый электромобиль. Об этом сообщил глава бренда SEAT Лука де Мео.

SEAT анонсировала премьеру нового электрокара


По предварительным данным, свой первый электромобиль производители назовут Born, на одном заряде он сможет проехать 500 км. Новый электрокар от SEAT разработают на платформе МЕВ, которую создали инженеры Volkswagen.

Новый электрокар станет городским хэтчбеком, его предвестника представили в феврале 2017 года. Прототип разработан на базе Volkswagen Up! и Skoda Citigo, его оснастили мотором производительностью 81 лошадиную силу.

Предполагается, что новый электрокар будет комплектоваться прогрессивными водительскими ассистентами, которые ранее в автомобилях бренда SEAT не предлагались. Электрокар Born по размерам будет уступать хэтчбеку SEAT Leon, который к 2020 году оснастят гибридным силовым агрегатом.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:15
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