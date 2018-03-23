Учёные обнаружили самый простой способ долголетия

Ранее считалось, что чем больше человек кушает, то тем дольше он живёт. Однако данное мнение не нашло подтверждения в научных кругах. Зато исследования на лабораторных грызунах показало, что когда мышам снижали суточные калории примерно на 15-20 процентов, то они дольше жили. Их метаболизм снижался. Похожий эксперимент решили провести на людях. В течение двухлетнего периода времени учёные наблюдали за 53 добровольцами. Первая группа людей не имела определённой диеты, а вторая её придерживалась, где суточное потребление калорий был снижен всего на 15 процентов. Результаты поразили учёных. Оказалось, что участники эксперимента не только стали жить дольше, но и улучшилось их самочувствие.Учёные уверенны, что для долголетия просто нужно меньше кушать. Переедание никак не способствует укреплению иммунитета. Данный эксперимент показал 20 процентное снижение окислительного стресса на клеточном уровне, а именно этот фактор, по мнению учёных, отвечает за старение клеток.