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Учёные обнаружили самый простой способ долголетия

Последний эксперимент позволил учёным распознать самый простой способ долголетия. После окончания исследования улучшилось самочувствие респондентов.

Учёные обнаружили самый простой способ долголетия


Ранее считалось, что чем больше человек кушает, то тем дольше он живёт. Однако данное мнение не нашло подтверждения в научных кругах. Зато исследования на лабораторных грызунах показало, что когда мышам снижали суточные калории примерно на 15-20 процентов, то они дольше жили. Их метаболизм снижался. Похожий эксперимент решили провести на людях. В течение двухлетнего периода времени учёные наблюдали за 53 добровольцами. Первая группа людей не имела определённой диеты, а вторая её придерживалась, где суточное потребление калорий был снижен всего на 15 процентов. Результаты поразили учёных. Оказалось, что участники эксперимента не только стали жить дольше, но и улучшилось их самочувствие.

Учёные уверенны, что для долголетия просто нужно меньше кушать. Переедание никак не способствует укреплению иммунитета. Данный эксперимент показал 20 процентное снижение окислительного стресса на клеточном уровне, а именно этот фактор, по мнению учёных, отвечает за старение клеток.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 12:58
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