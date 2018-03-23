«Алкоголизм» Киану Ривза становится трендом у подписчиков
Действия в сети Киану Ривза набирают популярность у его подписчиков. Самый «залайканый» - «алкогольный» снимок, где актер пьет «Корону».
Аккаунту Киану Ривза в Twitter всего 3 недели. Однако подписаться на актера уже успели около 74 тысяч человек. Они рассматривают фото Киану, отпускают ему комплименты и шутки-мемы.
Киану Ривз делится со своими подписчиками снимками, на которых он занят повседневными делами: сидит на камне, курит, пьет газированный напиток, поглощает пиццу, общается с бездомными.
Любой кадр не остается без внимания поклонников. Но самым облюбованным ими оказался «Киану Ривз пьет «Корону» и ощущает экзистенциальный кризис» - он понравился более 120 тысячам подписчиков и им поделились почти 45 тысяч раз.
Аккаунту Киану Ривза в Twitter всего 3 недели. Однако подписаться на актера уже успели около 74 тысяч человек. Они рассматривают фото Киану, отпускают ему комплименты и шутки-мемы.
Киану Ривз делится со своими подписчиками снимками, на которых он занят повседневными делами: сидит на камне, курит, пьет газированный напиток, поглощает пиццу, общается с бездомными.
Любой кадр не остается без внимания поклонников. Но самым облюбованным ими оказался «Киану Ривз пьет «Корону» и ощущает экзистенциальный кризис» - он понравился более 120 тысячам подписчиков и им поделились почти 45 тысяч раз.