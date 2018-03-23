АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

«Алкоголизм» Киану Ривза становится трендом у подписчиков

Действия в сети Киану Ривза набирают популярность у его подписчиков. Самый «залайканый» - «алкогольный» снимок, где актер пьет «Корону».
«Алкоголизм» Киану Ривза становится трендом у подписчиков


Аккаунту Киану Ривза в Twitter всего 3 недели. Однако подписаться на актера уже успели около 74 тысяч человек. Они рассматривают фото Киану, отпускают ему комплименты и шутки-мемы.

Киану Ривз делится со своими подписчиками снимками, на которых он занят повседневными делами: сидит на камне, курит, пьет газированный напиток, поглощает пиццу, общается с бездомными.

Любой кадр не остается без внимания поклонников. Но самым облюбованным ими оказался «Киану Ривз пьет «Корону» и ощущает экзистенциальный кризис» - он понравился более 120 тысячам подписчиков и им поделились почти 45 тысяч раз.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 14:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники беспокоятся о здоровье Хилькевич и её
Компания Geely рассекретила обновленный кроссовер
Любовница отправила Николая Должанского в клинику
Анфиса Чехова намерена полностью сменить дизайн
Создан зубной датчик для анализа химического
Виктория Дайнеко призналась, что из-за погоды у
Зрители «Дома-2» считают, что Валерия Голд затмит
Учёные связали боль и голод
Пользователи Сети рекомендуют Ани Лорак сменить
Гаянэ Багдасарян продемонстрировала фанатам
Медики: Антипригарные сковородки могут привести к
Российские инженеры создали сверхдешевый
SEAT анонсировала премьеру нового электрокара
«Алкоголизм» Киану Ривза становится трендом у
Фильм «Черная пантера» собрал 1,2 млрд. долларов
Александра Гозиас недоумевает по поводу
Учёные: Пробелы помогают читать быстрее
Виктория Одинцова рассказала поклонникам, что
У Ольги Рапунцель началась истерика из-за Илья
Учёные обнаружили самый простой способ долголетия
В США утвердили бюджет для NASA
Мать Анастасии Костенко удивила своей фривольной
Николь Кидман собирается развестись после 12 лет
Марина Тристановна опозорилась из-за своей
Сергей Безруков проводит свободное время за рулём
Диана Гурцкая впервые рассказала о своей страшной
Новенькая участица «Дома-2» Сабина Абдуллаева
Алексей Воробьёв одной фотографией увеличил число
Adata официально представила накопители XPG SX8200
Евгений Плющенко с семьёй вернулся в Россию после
Просмотреть все новости