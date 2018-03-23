Фильм «Черная пантера» собрал 1,2 млрд. долларов в прокате
Как сообщается на сайте BoxofficeMojo, фильм киностудии Marvel «Черная пантера» собрал 1,2 млрд. долларов за время нахождения в международном прокате. Таким образом, данная лента является одной из лучших за всю историю Marvel.
Отмечается, в разных регионах показатели кассовых сборов были практически одинаковые. Эксперты называют этот проект уникальным для Walt Disney. Наибольший доход картина «Черная пантера» получила в США и Китае. В КНР этот показатель составил 100 млн. долларов. На территории Великобритании, Южной Кореи и России было собрано 60, 42 и 19 млн. долларов соответственно.
Также стоит отметить, что лента стала самой обсуждаемой на просторах социальной сети Twitter, поэтому позади остался даже такой проект как седьмой эпизод «Звездных войн».
Отмечается, в разных регионах показатели кассовых сборов были практически одинаковые. Эксперты называют этот проект уникальным для Walt Disney. Наибольший доход картина «Черная пантера» получила в США и Китае. В КНР этот показатель составил 100 млн. долларов. На территории Великобритании, Южной Кореи и России было собрано 60, 42 и 19 млн. долларов соответственно.
Также стоит отметить, что лента стала самой обсуждаемой на просторах социальной сети Twitter, поэтому позади остался даже такой проект как седьмой эпизод «Звездных войн».
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:45