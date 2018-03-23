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Сергей Безруков проводит свободное время за рулём своего автомобиля

Знаменитый актёр театра и кино Сергей Безруков признался фанатам, что любит проводить свободное время за рулём своего автомобиля. Артист является хорошим водителем с 20-летним стажем, но из-за плотного рабочего графика редко садится за руль сам.

Сергей Безруков проводит свободное время за рулём своего автомобиля

Сергей Безруков, по мнению поклонников, является человеком очень искренним и открытым. Многие отмечают, что каждая сыгранная ним роль не оставит равнодушным никого, ведь артист привык вкладывать в работу душу и всего себя. Недавно любимец публики признался, что свободное время он нередко проводит за рулём своего автомобиля, ведь ему, как водителю с 20-летним стажем, очень нравится вождение.

Безруков разместил фотографию, на которой запечатлён на водительском сидении собственной машины, но в подписи признался, что ему редко удаётся поездить в своё удовольствие, ведь из-за плотного рабочего графика он чаще всего вынужден передвигаться на служебном транспорте, которым управляет другой водитель.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:23
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