Сергей Безруков проводит свободное время за рулём своего автомобиля

Сергей Безруков, по мнению поклонников, является человеком очень искренним и открытым. Многие отмечают, что каждая сыгранная ним роль не оставит равнодушным никого, ведь артист привык вкладывать в работу душу и всего себя. Недавно любимец публики признался, что свободное время он нередко проводит за рулём своего автомобиля, ведь ему, как водителю с 20-летним стажем, очень нравится вождение.Безруков разместил фотографию, на которой запечатлён на водительском сидении собственной машины, но в подписи признался, что ему редко удаётся поездить в своё удовольствие, ведь из-за плотного рабочего графика он чаще всего вынужден передвигаться на служебном транспорте, которым управляет другой водитель.